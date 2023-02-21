Данчуков Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данчуков Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Данчуков Григорий

Отец ребёнка: Данчуков Димитрий

Рождение ребёнка
1859

Сын: Данчуков Иван

Отец ребёнка: Данчуков Димитрий

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Данчуков Димитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данчуков Димитрий

Смерть
Неизвестно
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