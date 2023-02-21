Данчуков Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Данчуков Григорий
Отец ребёнка: Данчуков Димитрий
Рождение ребёнка
1859
Сын: Данчуков Иван
Отец ребёнка: Данчуков Димитрий
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Данчуков Димитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данчуков Димитрий
Смерть
Неизвестно