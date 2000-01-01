Жилин Лукерья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилин Лукерья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Жилин Зиновья Фоминовна

Отец ребёнка: Жилин Фома Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Жилин Лукерья Фоминовна

Отец ребёнка: Жилин Фома Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Жилин Авдотья Фоминовна

Отец ребёнка: Жилин Фома Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Фома Иванович

Смерть
Неизвестно
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