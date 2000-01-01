Жилин Лукерья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Жилин Зиновья Фоминовна
Отец ребёнка: Жилин Фома Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Жилин Лукерья Фоминовна
Отец ребёнка: Жилин Фома Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Жилин Авдотья Фоминовна
Отец ребёнка: Жилин Фома Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жилин Фома Иванович
Смерть
Неизвестно