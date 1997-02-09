Одоева Таисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдоева Таисия Николаевна

Одоева Таисия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1927

Сын: Одоев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Одоев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одоев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Одоев Михаил Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одоев Михаил Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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