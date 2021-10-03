Прахов Леонид Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прахов Леонид Феодосьевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

17.07.1941

Дата смерти

03.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941

Отец: Прахов Феодосий Николаевич

Мать: Прахова Ольга ???

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1969

Сын: Прахов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Прахова Нина Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1975

Дочь: Постникова Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Прахова Нина Александровна

Смерть
03.10.2021