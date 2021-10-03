Прахов Леонид Феодосьевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1941
Дата смерти03.10.2021
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941
Отец: Прахов Феодосий Николаевич
Мать: Прахова Ольга ???
Рождение ребёнка
01.09.1969
Сын: Прахов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Прахова Нина Александровна
Рождение ребёнка
18.02.1975
Дочь: Постникова Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Прахова Нина Александровна
Смерть
03.10.2021