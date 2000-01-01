Бокарёва Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1975
Сын: Бокарёв Сергей
Отец ребёнка: Бокарёв Иван
Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
08.04.1979
Сын: Бокарёв Михаил
Отец ребёнка: Бокарёв Иван
Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
07.09.1982
Дочь: Чекина Татьяна
Отец ребёнка: Бокарёв Иван
Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
07.09.1982
Дочь: Денисенко Елена
Отец ребёнка: Бокарёв Иван
Россия, село Студеное