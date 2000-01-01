Бокарёва Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарёва Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1975

Сын: Бокарёв Сергей

Отец ребёнка: Бокарёв Иван

Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
08.04.1979

Сын: Бокарёв Михаил

Отец ребёнка: Бокарёв Иван

Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
07.09.1982

Дочь: Чекина Татьяна

Отец ребёнка: Бокарёв Иван

Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
07.09.1982

Дочь: Денисенко Елена

Отец ребёнка: Бокарёв Иван

Россия, село Студеное
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