Шерварлы ШЛЫП Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварлы ШЛЫП Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Шерварлы Шлып Анастасия

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шерварлы Шлып Анастасия

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шерварлы Шлып Анастасия

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шерварлы Шлып Анастасия