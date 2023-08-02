Шерварлы ШЛЫП Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Шерварлы Шлып Анастасия
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928