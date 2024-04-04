Сухинич Адам Владиславович
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.10.1896
Дата смерти06.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1896
Отец: Сухинич Владислав Игнатьевич
Мать: Юзефа-Магдалина
Россия
Бракосочетание
26.07.1926
Жена: Левитская Елена Карповна
Россия
Рождение ребёнка
26.09.1927
Дочь: Вепринцева Милица Мика Адамовна
Мать ребёнка: Левитская Елена Карповна
Севастополь
Рождение ребёнка
22.03.1929
Мать ребёнка: Левитская Елена Карповна
Россия
Смерть
06.06.1968
Россия
Причина смерти: гипертоническая болезнь
Похороны
Неизвестно
Московская область