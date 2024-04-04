Сухинич Адам Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухинич Адам Владиславович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

10.10.1896

Дата смерти

06.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1896

Отец: Сухинич Владислав Игнатьевич

Мать: Юзефа-Магдалина

Россия
Бракосочетание
26.07.1926

Жена: Левитская Елена Карповна

Россия
Рождение ребёнка
26.09.1927

Дочь: Вепринцева Милица Мика Адамовна

Мать ребёнка: Левитская Елена Карповна

Севастополь
Рождение ребёнка
22.03.1929

Сын: Сухинич Кирилл Адамович

Мать ребёнка: Левитская Елена Карповна

Россия
Смерть
06.06.1968
Россия
Причина смерти: гипертоническая болезнь
Похороны
Неизвестно
Московская область
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