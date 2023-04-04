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Левинский Овсей
Левинский Овсей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Пол
Мужской
Отец
Сурдутович Йозеф (Иосиф)
Мать
Вайсман (Фридлянд) Рая (Хая)
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Сурдутович Йозеф (Иосиф)
Мать:
Вайсман Рая (Хая)
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