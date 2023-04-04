Левинский Овсей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинский Овсей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Сурдутович Йозеф (Иосиф)

Мать: Вайсман Рая (Хая)

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