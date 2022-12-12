Тюхтенкова (Белоусова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1916
Дата смерти13.03.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1944
Сын: Тюхтенков Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Алексей Кузьмич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1991