Тюхтенкова (Белоусова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтенкова (Белоусова) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1916

Дата смерти

13.03.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1944

Сын: Тюхтенков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Алексей Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюхтенков (максимов) Алексей Кузьмич

Смерть
13.03.1991
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