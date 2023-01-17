Алешина (Алексеева) Стефанида Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1895
Дата смерти29.10.1914
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1895
Бракосочетание
28.10.1912
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
30.10.1913
Сын: Алешин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Алешин Андрей Иванович
Смерть
29.10.1914
Причина смерти: Чахотка