Алешина (Алексеева) Стефанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Алексеева) Стефанида Тимофеевна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.10.1895

Дата смерти

29.10.1914

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1895

Отец: Алексеев Тимофей Андреевич

Мать: Алексеева Татьяна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1912

Муж: Алешин Андрей Иванович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
30.10.1913

Сын: Алешин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Алешин Андрей Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.10.1914
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Чахотка
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