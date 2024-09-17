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(Веричева) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1875 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896

Отец: Веричев Михаил Степанович

Мать: Веричева ?

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 171
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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