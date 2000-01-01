Сергеев Василий Григорьевич
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1853 и 1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
01.06.1873
Жена: Сергеева Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сергеева Ирина Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно