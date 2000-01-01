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Сергеев Василий Григорьевич

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1853 и 1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
01.06.1873

Жена: Сергеева Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сергеева Ирина Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
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