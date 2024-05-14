Колобов Григорий Петрович 20.10.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колобов Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1911

Дата смерти

29.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колобов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белокурова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовкина Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колобов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1947

Сын: Колобов Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Колобова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1957

Сын: Колобов Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Колобова Татьяна Васильевна

Смерть
29.10.1991

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