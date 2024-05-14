Колобов Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1911
Дата смерти29.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колобов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белокурова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовкина Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колобов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1947
Мать ребёнка: Колобова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1957
Сын: Колобов Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Колобова Татьяна Васильевна
Смерть
29.10.1991