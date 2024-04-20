Горьков Иван Степанович
Место рожденияМосковская губ., Дмитровский уезд, Митинская вол., дер. Шапилово
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти11.11.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1886
Жена: Горькова Анна Алексеевна
Поручители: | - по жениху - села Шапилова крестьяне Иван Стефанов, крестьянский сын Дмитрий Стефанов, Симеон Дмитриев | - по невесте - села Дерюзина крестьяне Михаил Петров и Иван Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Спирина (Горькова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Горькова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.05.1891
Дочь: (Горькова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Горькова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.06.1892
Дочь: (Горькова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Горькова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.08.1894
Дочь: (Горькова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Горькова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.12.1896
Мать ребёнка: Горькова Анна Алексеевна
Смерть
11.11.1898
Причина смерти: от чахотки