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Горьков Иван Степанович

Место рождения

Московская губ., Дмитровский уезд, Митинская вол., дер. Шапилово

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

11.11.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Горьков Степан Петрович

Мать: Горькова Евдокия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1886

Жена: Горькова Анна Алексеевна

Поручители: | - по жениху - села Шапилова крестьяне Иван Стефанов, крестьянский сын Дмитрий Стефанов, Симеон Дмитриев | - по невесте - села Дерюзина крестьяне Михаил Петров и Иван Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Спирина (Горькова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Горькова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
04.05.1891

Дочь: (Горькова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Горькова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.06.1892

Дочь: (Горькова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Горькова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.08.1894

Дочь: (Горькова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Горькова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
04.12.1896

Сын: Горьков Николай Иванович

Мать ребёнка: Горькова Анна Алексеевна

Смерть
11.11.1898
Причина смерти: от чахотки

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