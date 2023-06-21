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Макарова Ефимия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1774

Муж: Макаров Абрам Алексеевич

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Макаров Филипп Абрамович

Отец ребёнка: Макаров Абрам Алексеевич

Макаров, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1780

Сын: Макаров Федор Абрамович

Отец ребёнка: Макаров Абрам Алексеевич

Немов, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816