Макарова Ефимия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1774
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Макаров Абрам Алексеевич
Макаров, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1780
Отец ребёнка: Макаров Абрам Алексеевич
Немов, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816