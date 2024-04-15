Чернова Марфа Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова Марфа Даниловна

Чернова Марфа Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
05.07.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Васильевна Черненко
Восприемник
31.08.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Семен Васильевич Черненко
Восприемник
06.09.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Васильевич Черненко
Восприемник
05.12.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Николай Васильевич Черненко
Восприемник
19.08.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Васильевна Черненко
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close