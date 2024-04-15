Чернова Марфа Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
05.07.1880 ст.
Ольга Васильевна Черненко
Восприемник
31.08.1888 ст.
Семен Васильевич Черненко
Восприемник
06.09.1890 ст.
Михаил Васильевич Черненко
Восприемник
05.12.1892 ст.
Николай Васильевич Черненко
Восприемник
19.08.1894 ст.
Фекла Васильевна Черненко
Смерть
Неизвестно