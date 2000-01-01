Шмаков Александр Михайлович
Место рожденияКазахстан, Семипалатинская область, Жарминский район, пос. Акжал
Дата рождения30.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1953
Казахстан, Семипалатинская область, Жарминский район, пос. Акжал
Бракосочетание
06.07.1974
Рождение ребёнка
07.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарева Любовь Ивановна
Казахстан, Джамбулская область, г.Каратау