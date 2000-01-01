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Шмаков Александр Михайлович

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Место рождения

Казахстан, Семипалатинская область, Жарминский район, пос. Акжал

Дата рождения

30.04.1953

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1953

Отец: Шмаков Михаил Александрович

Мать: Калюжина Лидия Александровна

Казахстан, Семипалатинская область, Жарминский район, пос. Акжал
Бракосочетание
06.07.1974

Жена: Пономарева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Любовь Ивановна

Казахстан, Джамбулская область, г.Каратау
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