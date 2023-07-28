Петрова Матрона
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Петр
Мать: Васильева Параскева
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Суяров Никифор Ермолаев
Рождение ребёнка
1909
Сын: Суяров Василий Никифорович
Отец ребёнка: Суяров Никифор Ермолаев
Рождение ребёнка
20.10.1912 ст.
Сын: Суяров Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Суяров Никифор Ермолаев
Сохино, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно