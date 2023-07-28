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Петрова Матрона

Место рождения

Глебово-Городище, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Петр

Мать: Васильева Параскева

Глебово-Городище, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Суяров Иван Никифорович

Отец ребёнка: Суяров Никифор Ермолаев

Рождение ребёнка
1909

Сын: Суяров Василий Никифорович

Отец ребёнка: Суяров Никифор Ермолаев

Рождение ребёнка
20.10.1912 ст.

Сын: Суяров Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Суяров Никифор Ермолаев

Сохино, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суяров Никифор Ермолаев