Мамедова Асмар Муртуз кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамедова Осмар Диланчи кызы
Отец ребёнка: Мамедов Диланчи Исмаил оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамедова Басти Диланчи кызы
Отец ребёнка: Мамедов Диланчи Исмаил оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамедов Исмаил Диланчи оглы
Отец ребёнка: Мамедов Диланчи Исмаил оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамедова Наиля Диланчи кызы
Отец ребёнка: Мамедов Диланчи Исмаил оглы