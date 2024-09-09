Захарищев Кузьмич Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарищев Кузьмич Андреевич

Захарищев Кузьмич Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AW
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Захарищева) Феодосия Кузьмовна

Мать ребёнка: Захарищева Татьяна Авраамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарищева Татьяна Авраамова

Рождение ребёнка
17.10.1894

Дочь: Носова (Захарищева) Афанасия Кузьмовна

Мать ребёнка: Захарищева Татьяна Авраамова

Захарищевы, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.