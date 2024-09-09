Захарищев Кузьмич Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Захарищева) Феодосия Кузьмовна
Мать ребёнка: Захарищева Татьяна Авраамова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1894
Дочь: Носова (Захарищева) Афанасия Кузьмовна
Мать ребёнка: Захарищева Татьяна Авраамова
Захарищевы, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно