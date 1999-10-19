Димов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения13.06.1938
Дата смерти19.10.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1938
Бракосочетание
15.02.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Ленинград, Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной
Рождение ребёнка
12.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Школа №84
в 8 классе 86-ю школу для девочек объединили с 84 школой для мальчиков
Смерть
19.10.1999
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Южное кладбище