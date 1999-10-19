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Димов Алексей Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.06.1938

Дата смерти

19.10.1999

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1938

Отец: Димов Павел Михайлович

Мать: Димова Прасковья Игнатьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
15.02.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Ленинград, Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной
Рождение ребёнка
12.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
Неизвестно
Школа №84
в 8 классе 86-ю школу для девочек объединили с 84 школой для мальчиков
Смерть
19.10.1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Южное кладбище
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