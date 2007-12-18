Хлуденцова Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлуденцова Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1941

Дата смерти

18.12.2007

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1941

Отец: Матвеев Петр Николаевич

Мать: Матвеева Мария

Рождение ребёнка
13.12.1967

Сын: Хлуденцов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1972

Сын: Хлуденцов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.12.2007
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