Хлуденцова Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1941
Дата смерти18.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1941
Отец: Матвеев Петр Николаевич
Мать: Матвеева Мария
Рождение ребёнка
13.12.1967
Сын: Хлуденцов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1972
Сын: Хлуденцов Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.12.2007