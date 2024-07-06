Цыплаков Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыплакова Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Цыплакова (Иполитова) Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыплакова Анна Игоревна
Мать ребёнка: Цыплакова (Иполитова) Елена Викторовна