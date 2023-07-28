Пурилкин Кузьма Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Акулина Кузьминична
Мать ребёнка: Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Анисья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно