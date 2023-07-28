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Пурилкин Кузьма Васильевич

Место рождения

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Пурилкин Василий Семенович

Мать: Пурилкина Варвара Авдеевна

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Пурилкин Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Анисья Андреевна

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Акулина Кузьминична

Мать ребёнка: Анисья Андреевна

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: Анисья Андреевна

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно