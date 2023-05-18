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Брагина Фёдора савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Брагин Константин Кузьмич

Отец ребёнка: Брагин Кузьма Климентьев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Кузьминична

Отец ребёнка: Брагин Кузьма Климентьев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Брагин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Брагин Кузьма Климентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брагин Кузьма Климентьев

Смерть
Неизвестно