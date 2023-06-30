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Gold (Gold) Liis
Gold (Gold) Liis
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1817
Пол
Женский
Отец
Kolt Jurri
Около 1787 г.р.
Мать
Gold (Gold) Krõõt (Greth)
Около 1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец:
Kolt Jurri
Мать:
Gold Krõõt (Greth)
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