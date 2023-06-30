Gold (Gold) Liis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gold (Gold) Liis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Пол

Женский

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Kolt Jurri

Мать: Gold Krõõt (Greth)