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Афанасьев Иван Фёдорович

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Место рождения

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

23.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.07.1936

Дочь: Полухина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Афанасьева Анастасия Фёдоровна

Кострово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Анастасия Фёдоровна

Смерть
23.04.1945
Похоронен на западной окраине д. Гольбиц
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