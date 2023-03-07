Афанасьев Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти23.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1936
Дочь: Полухина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Афанасьева Анастасия Фёдоровна
Кострово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1945
Похоронен на западной окраине д. Гольбиц