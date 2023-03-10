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Тотьмянин Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Тотьмянин Пётр Симеонов

Мать: Тотьмянина Параскева Варлаамова

приемный
Бракосочетание
04.02.1900 ст.

Жена: Тотьмянина Мария Антониева

Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 106 стр. АП 11
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Дочь: Тотьмянина Иулиания Иванова

Мать ребёнка: Тотьмянина Мария Антониева

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1905 ст.

Дочь: Бажина Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Тотьмянина Мария Антониева

Рождение ребёнка
1908

Сын: Тотьмянин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Тотьмянина Мария Антониева

Место жительства
1908 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
указан как приёмный ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 64
Место жительства
1923 ст.
Шадрина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#66
Смерть
Неизвестно
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