Тотьмянин Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
приемный
Бракосочетание
04.02.1900 ст.
Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 106 стр. АП 11
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Дочь: Тотьмянина Иулиания Иванова
Мать ребёнка: Тотьмянина Мария Антониева
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1905 ст.
Дочь: Бажина Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Тотьмянина Мария Антониева
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Тотьмянина Мария Антониева
Место жительства
1908 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
указан как приёмный ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 64
Место жительства
1923 ст.
Шадрина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#66
Смерть
Неизвестно