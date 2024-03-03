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Ольков Лаврентий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ольков Петр Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олькова Ксения Минеевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ольков Арефий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Олькова Ксения Минеевна

Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ольков Евсей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Олькова Ксения Минеевна

Рождение ребёнка
05.01.1858

Дочь: Олькова Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Олькова Ксения Минеевна

Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1859

Сын: Ольков Матвей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Олькова Ксения Минеевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Ольков Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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