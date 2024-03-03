Ольков Лаврентий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ольков Петр Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олькова Ксения Минеевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ольков Арефий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Олькова Ксения Минеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ольков Евсей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Олькова Ксения Минеевна
Рождение ребёнка
05.01.1858
Дочь: Олькова Татьяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Олькова Ксения Минеевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ольков Матвей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Олькова Ксения Минеевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ольков Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно