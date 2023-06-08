Свечихина (Ковылина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свечихина (Ковылина) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1920

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Свечихин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Свечихин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.11.1952

Дочь: Покорная Наталья

Отец ребёнка: Свечихин Николай Афанасьевич

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
TELEGRAPHISTE
Смерть
1979
Орск, город Орск, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область