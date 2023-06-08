Свечихина (Ковылина) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1920
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Свечихин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Свечихин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.11.1952
Дочь: Покорная Наталья
Отец ребёнка: Свечихин Николай Афанасьевич
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
TELEGRAPHISTE
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно