Евдокия Агафонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти01.02.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Агафон Герасимов
Мать: Федосья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Марфа Кондратьева
Отец ребёнка: Романов Кондратий
Бракосочетание
До 1843
Муж: Романов Кондратий
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Татьяна Кондратьева
Отец ребёнка: Романов Кондратий
Рождение ребёнка
21.10.1850
Сын: Ромаков Дмитрий Кондратьевич
Отец ребёнка: Романов Кондратий
Рождение ребёнка
13.04.1856
Дочь: Ирина Кондратьева
Отец ребёнка: Романов Кондратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Кондратьева
Отец ребёнка: Романов Кондратий
Смерть
01.02.1895
Причина смерти: от старости