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Евдокия Агафонова

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Место рождения

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

01.02.1895

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Агафон Герасимов

Мать: Федосья Леонтьева

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Марфа Кондратьева

Отец ребёнка: Романов Кондратий

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
До 1843

Муж: Романов Кондратий

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Татьяна Кондратьева

Отец ребёнка: Романов Кондратий

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.10.1850

Сын: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Отец ребёнка: Романов Кондратий

Рождение ребёнка
13.04.1856

Дочь: Ирина Кондратьева

Отец ребёнка: Романов Кондратий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Кондратьева

Отец ребёнка: Романов Кондратий

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
01.02.1895
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: от старости
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