Вострикова (Бирюкова) Василиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Бирюкова) Василиса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1904

Дата смерти

31.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1904

Отец: Бирюков Александр

Мать: Бирюкова Соломанида Петровна

Рождение ребёнка
03.01.1924

Дочь: Лазарева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Востриков Василий Герасимович

Рождение ребёнка
19.11.1929

Сын: Востриков Илларион Васильевич

Отец ребёнка: Востриков Василий Герасимович

Рождение ребёнка
07.03.1930

Дочь: Острикова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Востриков Василий Герасимович

Рождение ребёнка
20.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Василий Герасимович

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Василий Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
Разнорабочая
Смерть
31.10.1995
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