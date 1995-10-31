Вострикова (Бирюкова) Василиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1904
Дата смерти31.10.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1904
Отец: Бирюков Александр
Рождение ребёнка
03.01.1924
Дочь: Лазарева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Востриков Василий Герасимович
Рождение ребёнка
19.11.1929
Сын: Востриков Илларион Васильевич
Отец ребёнка: Востриков Василий Герасимович
Рождение ребёнка
07.03.1930
Дочь: Острикова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Востриков Василий Герасимович
Рождение ребёнка
20.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Востриков Василий Герасимович
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Разнорабочая
Смерть
31.10.1995