Насонова Ефдотья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова Ефдотья Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов

Коновалова, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Насонов Иван Петров

Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов

Коновалова, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Мавра Петрова

Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов

Коновалова, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Насонов Григорий Петров

Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов

Коновалова, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов

Коновалова, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Фекла Петрова

Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов

Коновалова, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насонов Петр Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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