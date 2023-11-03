Насонова Ефдотья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Насонов Иван Петров
Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Мавра Петрова
Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Фекла Петрова
Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Насонов Петр Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно