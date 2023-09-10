Самосудов Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1990
ПолМужской
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.2015
Дочь: Самосудова Василиса Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.2021
Дочь: Самосудова Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.2023
Сын: Самосудов Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности