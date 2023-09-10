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Самосудов Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЗС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1990

Отец: Самосудов Борис Павлович

Мать: Самосудова Татьяна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.2015

Дочь: Самосудова Василиса Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.2021

Дочь: Самосудова Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.2023

Сын: Самосудов Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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