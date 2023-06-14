Чернышова (Канашова) Мария Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1992
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1992
Отец: Канашов Геннадий Федорович
Мать: Канашова Зоя Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Никита Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Виктория Александровна
Отец ребёнка: Чернышов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышов Александр