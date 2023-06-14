Чернышова (Канашова) Мария Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Канашова) Мария Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1992

Отец: Канашов Геннадий Федорович

Мать: Канашова Зоя Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Никита Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Виктория Александровна

Отец ребёнка: Чернышов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Александр