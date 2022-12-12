Эрдман Федор (Франц) Иванович
Место рожденияЛюдвигслюст, Германия
Дата рождения15.03.1793
Дата смерти26.02.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Людвигслюст, Германия
Место жительства
С 1817 по 1818
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1818 по 1850
Место жительства
Неизвестно
Геттинген, Германия
Место жительства
Неизвестно
Росток, Германия
Смерть
26.02.1862