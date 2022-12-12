Эрдман Федор (Франц) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрдман Федор (Франц) Иванович

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Место рождения

Людвигслюст, Германия

Дата рождения

15.03.1793

Дата смерти

26.02.1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Людвигслюст, Германия
Место жительства
С 1817 по 1818
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1818 по 1850
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Геттинген, Германия
Место жительства
Неизвестно
Росток, Германия
Смерть
26.02.1862
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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