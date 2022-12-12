Перов (Васильев) Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перов (Васильев) Василий Григорьевич

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1860
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1862
Париж
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1882
Москва, город федерального значения Москва
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