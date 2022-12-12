Перов (Васильев) Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1860
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1862
Париж
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1882