Ефимцева (Коробкова) Ефросинья Емельянова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1932
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ефимцев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Ефимцева) Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Ефимцева) Агафья Степанова
Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Силина (Ефимцева) Мария Степановна
Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов
Рождение ребёнка
14.03.1912
Дочь: Дроздова (Ефимцева) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов
Смерть
1932