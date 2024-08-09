Ефимцева (Коробкова) Ефросинья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимцева (Коробкова) Ефросинья Емельянова

Место рождения

Жиховка, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Коробков Емельян Емельянов

Мать: Коробкова Акулина? Фатеева

Жиховка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ефимцев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Ефимцева) Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Ефимцева) Агафья Степанова

Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Силина (Ефимцева) Мария Степановна

Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов

Рождение ребёнка
14.03.1912

Дочь: Дроздова (Ефимцева) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ефимцев Иван Степанович

Отец ребёнка: Ефимцев Степан Антонов

Смерть
1932

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