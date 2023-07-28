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Мухина Мария Петровна

Место рождения

Лесные Моркваши, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.04.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1858

Отец: Петр Яковлевич

Мать: Ксения Максимовна

Лесные Моркваши, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
06.04.1858
Лесные Моркваши, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.04.1874

Муж: Мухин Степан Васильевич

Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1 брак невесты (16 лет) 2 брак жениха (24 года)
Рождение ребёнка
26.11.1876

Сын: Мухин Николай Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
13.09.1878

Сын: Мухин Иоанн Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
25.06.1880

Сын: Мухин Петр Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1882

Сын: Мухин Василий Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1883

Сын: Мухин Феодор Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1887

Сын: Мухин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1889

Сын: Мухин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1890

Дочь: Мухина Анна Степановна

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1891

Дочь: Мухина Параскева Степановна

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1893

Сын: Мухин Семен Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1894

Сын: Мухин Иаков Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
11.03.1896

Сын: Мухин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.?

Сын: Мухин Филипп Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич

Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно