Мухина Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения04.04.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1858
Отец: Петр Яковлевич
Мать: Ксения Максимовна
Крещение
06.04.1858
Бракосочетание
12.04.1874
1 брак невесты (16 лет) 2 брак жениха (24 года)
Рождение ребёнка
26.11.1876
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1878
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1880
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1882
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
14.04.1883
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1887
Сын: Мухин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1889
Сын: Мухин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1890
Дочь: Мухина Анна Степановна
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1891
Дочь: Мухина Параскева Степановна
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1893
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1894
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
11.03.1896
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.?
Отец ребёнка: Мухин Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно