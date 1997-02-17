Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна

Место рождения

Ламаное, Полтавська область

Дата рождения

20.06.1914

Дата смерти

17.02.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Ламаное, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цысс Михаил Савельевич

Рождение ребёнка
22.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цысс Михаил Савельевич

Смерть
17.02.1997
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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