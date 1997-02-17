Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1914
Дата смерти17.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цысс Михаил Савельевич
Смерть
17.02.1997
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край