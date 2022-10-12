Симонова (Сидорова) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Сидорова) Зоя Алексеевна

Место рождения

Московская обл., Россия

Дата рождения

29.01.1936

Дата смерти

12.10.2022

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1936

Отец: Сидоров Алексей Иванович

Мать: Сидорова Анастасия Васильевна

Московская обл., Россия
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.10.1953

Муж: Симонов Герб Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.05.1954

Сын: Симонов Вадим Гербович

Отец ребёнка: Симонов Герб Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симонов Герб Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.10.2022
Москва, город федерального значения Москва

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