Симонова (Сидорова) Зоя Алексеевна
Место рожденияМосковская обл., Россия
Дата рождения29.01.1936
Дата смерти12.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1936
Московская обл., Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.10.1953
Муж: Симонов Герб Кузьмич
Рождение ребёнка
02.05.1954
Отец ребёнка: Симонов Герб Кузьмич
Рождение ребёнка
22.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симонов Герб Кузьмич
Смерть
12.10.2022