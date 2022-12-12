Куденеко Кондрат Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куденеко Кондрат Савельевич

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Место рождения

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Куденеко Сергей Кондратович

Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Куденеко Домет Кондратович

Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Куденеко Дементий Кондратович

Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
04.01.1891

Сын: Куденеко Иван Кондратович

Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.08.1893

Дочь: Куденеко Иулиания Кондратовна

Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Куденеко Евдокия Кондратовна

Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Куденеко Евфросиния Кондратовна

Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
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