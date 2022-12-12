Куденеко Кондрат Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Куденеко Сергей Кондратович
Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Куденеко Домет Кондратович
Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Куденеко Дементий Кондратович
Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
04.01.1891
Сын: Куденеко Иван Кондратович
Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
16.08.1893
Дочь: Куденеко Иулиания Кондратовна
Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Куденеко Евдокия Кондратовна
Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Куденеко Евфросиния Кондратовна
Мать ребёнка: Куденеко Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно