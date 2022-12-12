Пашанин Фёдор Ионович
Место рождения
Дата рождения30.04.1900
Дата смерти17.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937 по 1941
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
17.11.1941
г. Могилев, Могилевский р-н, Республика Беларусь