Пашанин Фёдор Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашанин Фёдор Ионович

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Место рождения

Большие Рябинки, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

30.04.1900

Дата смерти

17.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Рябинки, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1937 по 1941
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
17.11.1941
г. Могилев, Могилевский р-н, Республика Беларусь
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