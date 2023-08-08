Замалиева Аниса Анваровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1967
Рождение ребёнка
18.10.1990
Сын: Замалиев Равиль Фархатович
Отец ребёнка: Замалиев Фархат Зяляевич
Рождение ребёнка
28.12.1992
Сын: Замалиев Эмиль Фархатович
Отец ребёнка: Замалиев Фархат Зяляевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Замалиев Фархат Зяляевич