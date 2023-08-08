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Замалиева Аниса Анваровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЗЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1967

Отец: Валиахмедов Анвар Хазиахметович

Мать: Валиахмедова Таскира Шайхисламовна

Рождение ребёнка
18.10.1990

Сын: Замалиев Равиль Фархатович

Отец ребёнка: Замалиев Фархат Зяляевич

Рождение ребёнка
28.12.1992

Сын: Замалиев Эмиль Фархатович

Отец ребёнка: Замалиев Фархат Зяляевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замалиев Фархат Зяляевич