Шәйдуллаһ (Шәһидуллаһ) Нәбиуллаһ углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШәйдуллаһ (Шәһидуллаһ) Нәбиуллаһ углы

Шәйдуллаһ (Шәһидуллаһ) Нәбиуллаһ углы

avatar

Место рождения

Ямбулат-Пустошь, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.06.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1877 ст.

Отец: Нәбиуллаһ Гомәр углы

Мать: Мәхбүбҗамал Габделхалик кызы

Ямбулат-Пустошь, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шәмсеямал Шәйдуллаһ кызы

Мать ребёнка: Мәүгыйза Мөхәммәди кызы

Рождение ребёнка
16.05.1916 ст.

Дочь: Бибисара Шәйдуллаһ кызы

Мать ребёнка: Мәүгыйза Мөхәммәди кызы

Ямбулат-Пустошь, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мәүгыйза Мөхәммәди кызы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close