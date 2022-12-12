Шәйдуллаһ (Шәһидуллаһ) Нәбиуллаһ углы
Место рождения
Дата рождения06.06.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1877 ст.
Отец: Нәбиуллаһ Гомәр углы
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Шәмсеямал Шәйдуллаһ кызы
Мать ребёнка: Мәүгыйза Мөхәммәди кызы
Рождение ребёнка
16.05.1916 ст.
Дочь: Бибисара Шәйдуллаһ кызы
Мать ребёнка: Мәүгыйза Мөхәммәди кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мәүгыйза Мөхәммәди кызы
Смерть
Неизвестно