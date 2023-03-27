Тебякина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1990
Дочь: Барабаш Полина Олеговна
Отец ребёнка: Тебякин Олег Алексеевич
Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.04.1991
Отец ребёнка: Тебякин Олег Алексеевич
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область