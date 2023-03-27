Тебякина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тебякина Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1990

Дочь: Барабаш Полина Олеговна

Отец ребёнка: Тебякин Олег Алексеевич

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.04.1991

Сын: Тебякин Алексей Олегович

Отец ребёнка: Тебякин Олег Алексеевич

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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