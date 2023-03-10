Шаронов Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1962
Сын: Шаронов Владислава Геннадьевич
Мать ребёнка: Шаронова Лидия Ананьева
Рождение ребёнка
28.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаронова Лидия Ананьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаронова Лидия Ананьева