Шатаев Евполон
Место рождения
Дата рождения14.09.1910
Дата смерти07.09.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1910
Отец: Шатаева Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1937
Дочь: Семко Галина
Мать ребёнка: Шатаева Евдокия
Рождение ребёнка
1940
Сын: Шатаев Василий
Мать ребёнка: Шатаева Евдокия
Смерть
07.09.1993
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Богородск