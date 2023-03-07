Шатаев Евполон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатаев Евполон

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.09.1910

Дата смерти

07.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1910

Отец: Шатаева Василий

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1937

Дочь: Семко Галина

Мать ребёнка: Шатаева Евдокия

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Шатаев Василий

Мать ребёнка: Шатаева Евдокия

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.09.1993
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Богородск
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