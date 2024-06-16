Андропова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андропов Алексей Михайлович
Мать: Ехимья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басманов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Басманов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басманов Иван
Рождение ребёнка
?.04.1951
Отец ребёнка: Басманов Иван
Смерть
Неизвестно