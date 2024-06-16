Андропова Татьяна Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Андропова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андропов Алексей Михайлович

Мать: Ехимья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басманов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Басманов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басманов Иван

Рождение ребёнка
?.04.1951

Сын: Басманов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Басманов Иван

Смерть
Неизвестно

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