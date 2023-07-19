Ганиева Саида Нуцалхановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1962
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1980
Дочь: Эфендиева Аида Бахтияровна
Отец ребёнка: Ганиев Бахтияр Микдадович
Рождение ребёнка
03.11.1985
Отец ребёнка: Ганиев Бахтияр Микдадович
Рождение ребёнка
10.05.1989
Сын: Ганиев Магомед Бахтиярович
Отец ребёнка: Ганиев Бахтияр Микдадович
Бракосочетание
Неизвестно