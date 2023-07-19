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Ганиева Саида Нуцалхановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1962

Отец: не указан

Мать: Урсиева Сапият Нуцалхановна

Рождение ребёнка
05.12.1980

Дочь: Эфендиева Аида Бахтияровна

Отец ребёнка: Ганиев Бахтияр Микдадович

Рождение ребёнка
03.11.1985

Сын: Ганиев Арсен Бахтиярович

Отец ребёнка: Ганиев Бахтияр Микдадович

Рождение ребёнка
10.05.1989

Сын: Ганиев Магомед Бахтиярович

Отец ребёнка: Ганиев Бахтияр Микдадович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганиев Бахтияр Микдадович